СМИ: Иран обладает секретными и более мощными вооружениями, чем ядерное оружие
17 октября 202402:34
Иран обладает секретным оружием, которое более мощное, чем ядерное, сообщает Asriran со ссылкой на экс-секретяря комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахима Ростами.
По его словам, Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.
Ранее глава МИД Ирана заявил об «абсолютной готовности» к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru