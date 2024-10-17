СМИ: Иран обладает секретными и более мощными вооружениями, чем ядерное оружие

Иран обладает секретным оружием, которое более мощное, чем ядерное, сообщает Asriran со ссылкой на экс-секретяря комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахима Ростами.

ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с РФ

По его словам, Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.

Ранее глава МИД Ирана заявил об «абсолютной готовности» к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ОружиеИран

Горячие новости

Все новости

партнеры