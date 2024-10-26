СМИ: Россия предупредила Иран об атаке Израиля

Россия успела предупредить власти Ирана о готовящемся ударе Израиля за несколько часов до случившегося. Об этом сообщает издание «Sky News Arabia».

По данным источника, РФ предоставила эту информацию иранскому правительству в рамках сотрудничества с Тегераном для снижения эскалации конфликта в регионе.