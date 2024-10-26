СМИ: Россия предупредила Иран об атаке Израиля

Россия успела предупредить власти Ирана о готовящемся ударе Израиля за несколько часов до случившегося. Об этом сообщает издание «Sky News Arabia».

По данным источника, РФ предоставила эту информацию иранскому правительству в рамках сотрудничества с Тегераном для снижения эскалации конфликта в регионе.

«Готов к нападению»: Израиль завершил атаку на военные объекты Ирана

Ночью 26 октября ЦАХАЛ атаковала военные объекты на территории Ирана в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана, который произошел 1 октября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее «Известия» сообщили, что Израиль для атаки на Иран использовал более 100 самолетов.

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ФОТО: AP / ТАСС
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