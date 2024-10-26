СМИ: Россия предупредила Иран об атаке Израиля
Россия успела предупредить власти Ирана о готовящемся ударе Израиля за несколько часов до случившегося. Об этом сообщает издание «Sky News Arabia».
По данным источника, РФ предоставила эту информацию иранскому правительству в рамках сотрудничества с Тегераном для снижения эскалации конфликта в регионе.
Ночью 26 октября ЦАХАЛ атаковала военные объекты на территории Ирана в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана, который произошел 1 октября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что Израиль для атаки на Иран использовал более 100 самолетов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Вологодской области раскритиковал аграриев перед награждением
- После побега заключенных из ИК-2 в Липецкую область выехала комиссия ФСИН
- СК возбудил уголовное дело после побега заключенных из ИК в Липецкой области
- ВС Ирана: Израиль нанес лишь «ограниченный ущерб» иранским объектам
- Володин: В ноябре в РФ начнут действовать законы об ужесточении миграции и иноагентах
- СМИ: Россия предупредила Иран об атаке Израиля
- В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК
- Умерла актриса из фильма «Горько!» Марина Бойцова
- Игрок ФК «Сибирь» получил перелом челюсти в драке с одноклубником
- СМИ: В Иране опровергли данные о поражении 20 объектов при атаке Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru