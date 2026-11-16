Главной новогодней елкой России станет 95-летнее дерево из Клина

Главной новогодней ёлкой России было выбрано 95-летнее дерево из городского округа Клин. Об этом сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

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Отмечается, что ель, соответствующая всем необходимым параметрам, была найдена на территории Воронинского участкового лесничества. Её высота составляет 27 метров, а диаметр ствола - 72 сантиметра.

«Специалисты оценивали деревья по комплексу параметров, учитывая не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу», - говорится в сообщении.

Спилить ель планируется 7 декабря, после чего дерево отправят в Кремль.

Ранее платформа «Авито» выяснила, что россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 11 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Управление делами президента / udprf.ru
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