Главной новогодней елкой России станет 95-летнее дерево из Клина
Главной новогодней ёлкой России было выбрано 95-летнее дерево из городского округа Клин. Об этом сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.
Отмечается, что ель, соответствующая всем необходимым параметрам, была найдена на территории Воронинского участкового лесничества. Её высота составляет 27 метров, а диаметр ствола - 72 сантиметра.
«Специалисты оценивали деревья по комплексу параметров, учитывая не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу», - говорится в сообщении.
Спилить ель планируется 7 декабря, после чего дерево отправят в Кремль.
Ранее платформа «Авито» выяснила, что россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 11 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- IT-эксперт объяснил, почему россияне верят в «цифровой апокалипсис» 17 ноября
- Группа «СерьГа» представила новый альбом «Старый дом»
- Вырезали кружку: Шолохов возмутился цензурой Пушкина в школьных учебниках
- Бэби-бумеры и Сталин: Как КПРФ собирается завоевать умы молодежи
- Главной новогодней елкой России станет 95-летнее дерево из Клина
- Умер бывший зампред правительства РФ Михаил Полторанин
- Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким
- В Кремле отвергли обвинения в причастности России к диверсиям в Эстонии
- «Пичкают конфетами!»: В каком возрасте чаще всего появляется ожирение
- В Кремле назвали незначительными повреждения Крымского моста