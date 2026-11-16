Бэби-бумеры и Сталин: Как КПРФ собирается завоевать умы молодежи
Ностальгия по Иосифу Сталину и Советскому Союзу попадает в группы людей, которые, как правило, не жили в СССР, заявил НСН Евгений Минченко.
Чтобы привлекать в свои ряды больше молодых людей, коммунистам придется менять стилистику. У них в топе слишком много возрастных политиков, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Российские коммунисты намерены завоевать умы молодежи и привлечь ее в свои ряды, завил на минувшем пленуме КПРФ председатель партии Геннадий Зюганов. По его словам, коммунисты ждут молодое «пополнение», так как, «если взять от МГУ до хабаровского Тихоокеанского университета, за нас голосовали целые курсы». Зюганов уверен, что молодежь способна «проводить выборы на интеллектуально-организационном другом уровне». А первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, как пишут «Ведомости», добавил, что акцент будет делаться на молодежь, потому что ей близки «идеи социальной справедливости». По словам Минченко, в последнее время в ряды компартии и впрямь вилось какое-то количество молодежи.
«Ностальгия по Сталину и Советскому Союзу попадает в группы тех людей, которые, как правило, не жили в СССР, но смотрели “Старые песни о главном” и ностальгические сериалы. Но в целом у КПРФ сейчас действительно выравнивается возрастной профиль, с той точки зрения, что сейчас это, скорее, партия не левых взглядов и не правопреемница КПСС, как они себе пытаются представить, а просто партия протеста. В этом смысле есть какой-то прирост молодой аудитории, и при этом провал по пенсионерам, которые в свое время были серьезно перехвачены “Единой Россией”. Поэтому логика, на мой взгляд, в этом есть. Но тогда им надо менять стилистику и привлекать больше молодых лиц. А так, конечно, когда много возрастных политиков в топе, и рекламная кампания построена на их образах, это может создавать проблемы», – считает Минченко.
Политолог напомнил, что по количеству молодых людей в своих рядах лидерство у «Единой России». Но тут причина, скорее, в том, что у самой партии высокие рейтинги, и, как следствие, больше электорат.
«Но если посмотреть по молодежи внутри самой социально-демографической структуре, то лучшие результаты у “Новых людей”. Если брать по объему, то у “Единой России”, но у нее просто в принципе рейтинги выше. Так что если мы говорим о представительстве именно внутри молодежи, то “ЕР” там больше. А если брать социально-демографический профиль своей партии и доли в электорате этой партии, то “Новые люди” несомненно на первом месте», – сказал Минченко.
Эксперт добавил, что последние выглядят стилистически более привлекательно для молодежи.
«К тому же у них очень активная антизапретительная повестка. Да и в целом партия более молодая. К примеру, в новом созыве Госдумы “Новые люди” единственная партия, в которой не представлено поколение бэби-бумеров, то есть тех, кому сейчас сильно за 60 лет. У партии примерно поровну поколения Х и миллениалов. Это самая молодая фракция в парламенте», – добавил Минченко.
На прошедших осенью выборах в Госдуму российские коммунисты набрали чуть меньше 14% голосов избирателей. Мандаты получили 37 представителей партии, что на 20 мандатов меньше, чем в предыдущем созыве. «Единая Россия» набрала 58%, ЛДПР отдали свои голоса около 9%, за «Новых людей» проголосовали почти 8%. «Справедливая Россия» собрала 5,1% голосов, сообщала «Радиоточка НСН».
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