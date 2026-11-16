«Ностальгия по Сталину и Советскому Союзу попадает в группы тех людей, которые, как правило, не жили в СССР, но смотрели “Старые песни о главном” и ностальгические сериалы. Но в целом у КПРФ сейчас действительно выравнивается возрастной профиль, с той точки зрения, что сейчас это, скорее, партия не левых взглядов и не правопреемница КПСС, как они себе пытаются представить, а просто партия протеста. В этом смысле есть какой-то прирост молодой аудитории, и при этом провал по пенсионерам, которые в свое время были серьезно перехвачены “Единой Россией”. Поэтому логика, на мой взгляд, в этом есть. Но тогда им надо менять стилистику и привлекать больше молодых лиц. А так, конечно, когда много возрастных политиков в топе, и рекламная кампания построена на их образах, это может создавать проблемы», – считает Минченко.

Политолог напомнил, что по количеству молодых людей в своих рядах лидерство у «Единой России». Но тут причина, скорее, в том, что у самой партии высокие рейтинги, и, как следствие, больше электорат.

«Но если посмотреть по молодежи внутри самой социально-демографической структуре, то лучшие результаты у “Новых людей”. Если брать по объему, то у “Единой России”, но у нее просто в принципе рейтинги выше. Так что если мы говорим о представительстве именно внутри молодежи, то “ЕР” там больше. А если брать социально-демографический профиль своей партии и доли в электорате этой партии, то “Новые люди” несомненно на первом месте», – сказал Минченко.

Эксперт добавил, что последние выглядят стилистически более привлекательно для молодежи.

«К тому же у них очень активная антизапретительная повестка. Да и в целом партия более молодая. К примеру, в новом созыве Госдумы “Новые люди” единственная партия, в которой не представлено поколение бэби-бумеров, то есть тех, кому сейчас сильно за 60 лет. У партии примерно поровну поколения Х и миллениалов. Это самая молодая фракция в парламенте», – добавил Минченко.

На прошедших осенью выборах в Госдуму российские коммунисты набрали чуть меньше 14% голосов избирателей. Мандаты получили 37 представителей партии, что на 20 мандатов меньше, чем в предыдущем созыве. «Единая Россия» набрала 58%, ЛДПР отдали свои голоса около 9%, за «Новых людей» проголосовали почти 8%. «Справедливая Россия» собрала 5,1% голосов, сообщала «Радиоточка НСН».

