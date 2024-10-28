СМИ: Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана

Армия Израиля в ходе атаки 26 октября уничтожила все стратегические оборонные возможности — все батареи зенитных ракет большой дальности — Ирана. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ», ссылаясь на источники в системе безопасности.

По данным СМИ, у Ирана имелись российская система С-300 и одна усовершенствованная модель производства республики.

«Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства», — отмечает радиостанция.

Основные повреждения батарей ПВО зарегистрировали в Тегеране и западном Иране. По данным источников в израильской армии, исламская республика потеряла стратегические возможности ракет класса «земля-воздух» на следующие два-три года. Радиостанция указала, что Иран имеет более 2 тысяч баллистических ракет большой дальности, существующий арсенал не пострадал при атаке Израиля. Также израильские удары не нанесли ущерба иранской отрасли БПЛА.

В минувшую субботу Военно-воздушные силы Израиля провели масштабную атаку на иранские военные объекты. Тегеран заявил о готовности ответить на эти действия, пишет Ura.ru.

