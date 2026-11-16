Умер бывший зампред правительства РФ Михаил Полторанин

«Отец умер сегодня в больнице в Коммунарке», - сказал он.

Также Полторанин-младший добавил, что Михаил Полторанин неделю не дожил до своего 87-летия.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 года. В 1964 году он окончил факультет журналистики Казахского госуниверситета. Работал собкорром «Правды» по Казахстану. В 1986—1988 годах занимал пост главреда газеты МГК КПСС «Московская правда». Был членом правления Союза журналистов СССР.

Пост министра печати и массовой информации занимал 14 июля 1990 года по 25 ноября 1992 года. А с февраля по ноябрь 1992 года — заместителя председателя правительства РФ,