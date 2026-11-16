Умер бывший зампред правительства РФ Михаил Полторанин
Экс-министр печати РФ, бывший заместитель председателя правительства Михаил Полторанин умер в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС рассказал его сын Константин Полторанин.
«Отец умер сегодня в больнице в Коммунарке», - сказал он.
Также Полторанин-младший добавил, что Михаил Полторанин неделю не дожил до своего 87-летия.
Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 года. В 1964 году он окончил факультет журналистики Казахского госуниверситета. Работал собкорром «Правды» по Казахстану. В 1986—1988 годах занимал пост главреда газеты МГК КПСС «Московская правда». Был членом правления Союза журналистов СССР.
Пост министра печати и массовой информации занимал 14 июля 1990 года по 25 ноября 1992 года. А с февраля по ноябрь 1992 года — заместителя председателя правительства РФ,
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