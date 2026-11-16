«Предполагаю, что это из разряда «лучше перебдеть», эта история в каких-то моментах проявляется до сих пор с момента введения новых возрастных норм и ограничений. И «Ну, погоди!» нельзя было показывать, потому что там волк курит, и так далее. В данном случае это чисто желание застраховаться от любых попыток недобросовестной проверки со стороны тех, кто этот учебник готовил. Это, можно сказать, такая самодеятельность. Дело в том, что вряд ли дети на это и внимание бы обратили, если бы взрослые вот так бы носом не ткнули», - отметил он.

По его словам, в целом попытка вырастить ребенка под стеклянным колпаком неизбежно влияет на его характер и будущие решения.

«Попытка вырастить человека под стеклянным колпаком ведет к тому, что вырастает неприспособленный к жизни индивидуум, абсолютно заточенный на самого себя, эгоистичный и эгоцентричный до максимума. При этом никакого колпака сегодня существовать не может на фоне социальных сетей и прочего. В таком случае мы еще и получим личность, которая не способна к состраданию. Если человек, в том числе, на примере классики не изучает ситуации, которые вызывают у него и ужас, и испуг, он не учится сострадать герою. У человека, который учится сострадать, будет душа», - добавил собеседник НСН.

Борьба за нравственность в литературе выглядит комично, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

