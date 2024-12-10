СМИ: Новые власти Сирии проведут перепись населения и создадут свою конституцию

По данным издания, в Сирии приступят к строительству «нового» государства.

«После создания временной администрации будет объявлена "дорожная карта". Будет организован процесс создания новой конституции, переписи населения и свободных выборов», — отмечается в материале.

Ранее вооруженная оппозиция в Сирии заявила об установлении контроля над страной. Президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул республику, пишет 360.ru.

