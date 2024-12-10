СМИ: Новые власти Сирии проведут перепись населения и создадут свою конституцию
Новые власти Сирии намерены провести перепись населения страны и создать новую конституцию. Об этом сообщает турецкая Hürriyet со ссылкой на источники.
По данным издания, в Сирии приступят к строительству «нового» государства.
«После создания временной администрации будет объявлена "дорожная карта". Будет организован процесс создания новой конституции, переписи населения и свободных выборов», — отмечается в материале.
Ранее вооруженная оппозиция в Сирии заявила об установлении контроля над страной. Президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул республику, пишет 360.ru.
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