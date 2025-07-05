Аэропорт «Пулково» приостановил обслуживание рейсов

В Росавиации пояснили, что меры необходимы «для обеспечения безопасности полетов».

В свою очередь губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области объявлена угроза БПЛА. Глава региона предупредил, что возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G.

Ранее в «Пулково» из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область задержали свыше 50 рейсов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

