Швеция вслед за ЕС приостановила прием заявок на убежище для сирийцев

Миграционное управление Швеции объявило о временной приостановке оформления заявок на предоставление убежища для граждан Сирии. Решение принято на фоне обострения ситуации в стране, говорится в пресс-релизе ведомства.

Глава правового отдела управления Карл Бекселиус заявил, что в условиях нестабильной обстановки невозможно объективно оценить обоснованность запросов на защиту.

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По его словам, последние события требуют дополнительного юридического анализа. Отмечается, что Швеция последовала примеру миграционных ведомств Дании и Германии, которые ранее также приостановили обработку заявлений от сирийцев.

Представители шведского управления подчеркнули, что такие меры могут вводиться, если ситуация с безопасностью в стране стремительно ухудшается, а доступной информации недостаточно для вынесения решений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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