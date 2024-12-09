Швеция вслед за ЕС приостановила прием заявок на убежище для сирийцев

Миграционное управление Швеции объявило о временной приостановке оформления заявок на предоставление убежища для граждан Сирии. Решение принято на фоне обострения ситуации в стране, говорится в пресс-релизе ведомства.

Глава правового отдела управления Карл Бекселиус заявил, что в условиях нестабильной обстановки невозможно объективно оценить обоснованность запросов на защиту.