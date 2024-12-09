Швеция вслед за ЕС приостановила прием заявок на убежище для сирийцев
Миграционное управление Швеции объявило о временной приостановке оформления заявок на предоставление убежища для граждан Сирии. Решение принято на фоне обострения ситуации в стране, говорится в пресс-релизе ведомства.
Глава правового отдела управления Карл Бекселиус заявил, что в условиях нестабильной обстановки невозможно объективно оценить обоснованность запросов на защиту.
По его словам, последние события требуют дополнительного юридического анализа. Отмечается, что Швеция последовала примеру миграционных ведомств Дании и Германии, которые ранее также приостановили обработку заявлений от сирийцев.
Представители шведского управления подчеркнули, что такие меры могут вводиться, если ситуация с безопасностью в стране стремительно ухудшается, а доступной информации недостаточно для вынесения решений, передает «Радиоточка НСН».
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