«Полнейший коллапс!»: Россия готовится к террористическим угрозам из Сирии

В Сирии возрождается контингент террористов, которые будут активно действовать на приграничных территориях, но больше всего угроз будет в адрес России, заявил НСН почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

8 декабря военные корреспонденты и ряд арабских телеканалов сообщили о том, что протурецкие боевики захватили столицу Сирии, которую правительственные войска сдали почти без боя. Позже и сами террористы объявили о взятии Дамаска и свержении власти Башара Асада. По информации Associated Press, радикалы освободили из тюрем всех заключенных, включая боевиков запрещенных террористических организаций. Гончаров рассказал о последствиях этих событий для России.