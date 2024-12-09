«Полнейший коллапс!»: Россия готовится к террористическим угрозам из Сирии
Сергей Гончаров заявил НСН, что в Сирии возрождается террористический анклав, никакие договоренности теперь не играют роли.
В Сирии возрождается контингент террористов, которые будут активно действовать на приграничных территориях, но больше всего угроз будет в адрес России, заявил НСН почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
8 декабря военные корреспонденты и ряд арабских телеканалов сообщили о том, что протурецкие боевики захватили столицу Сирии, которую правительственные войска сдали почти без боя. Позже и сами террористы объявили о взятии Дамаска и свержении власти Башара Асада. По информации Associated Press, радикалы освободили из тюрем всех заключенных, включая боевиков запрещенных террористических организаций. Гончаров рассказал о последствиях этих событий для России.
«Меня больше всего волнует вопрос, что будет с нашими военными базами. Мы туда вложили столько денег для наших кораблей, для наших самолетов и так далее. Нас в какой-то степени устраивает договориться с этими бандитами, чтобы они сохранили наши базы. Мы в Сирии теперь получим контингент террористов, которые будут активно действовать на наших территориях. Поэтому никакой договор не играет роли, как и любые обязательства. Они в очередной раз доказали это, теперь у нас огромная проблема, но не только у нас, весь мир, все страны, которые граничит с Сирией, это почувствуют. Это гнойник, анклав. Но нам это больнее всего… Америка далеко, им все равно. Мы потерпели серьезную политическую и моральную неудачу. Но если мы потеряем военные базы в регионе, это будет полнейший коллапс», - отметил он.
По его словам, выборы в Сирии в ближайшее время невозможны, задача России в этих условиях – не выпустить «бандитов» за пределы страны.
«Мы можем это купировать, так как наши спецслужбы работают. Мы понимаем, что нас ожидает, мы знаем, к чему нам готовиться. Кто-то думает, что в Сирии будут выборы завтра или на днях? Этого не будет, они будут воевать там десятилетиями. Потому что позиции там очень разные, Турция, США, Израиль между собой будут договариваться годами. Мы в этом разделе не участвуем уже. Наша задача – не выпустить из Сирии этих бандитов. У нас возможности и ресурсы есть, мы это доказываем. Мы смогли купировать ситуацию с украинскими агентами…Мы контролируем ситуацию», - подытожил собеседник НСН.
Ранее президент США Джо Байден призвал привлечь Асада к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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