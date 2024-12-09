«Военные базы и карточный домик»: Как ударит по России переворот в Сирии

ПАДЕНИЕ «КАРТОЧНОГО ДОМИКА»: АСАД В МОСКВЕ

Активная фаза наступления сирийских боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо началась с 27 ноября. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в столицу республики, город Дамаск, и объявили о падении правительства Асада. Местонахождение его оставалось неизвестным до вечера воскресенья, когда российские государственные информагентства сообщили, что теперь уже бывший президент Сирии с семьей прибыл в Москву.

«Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», - сообщил РИА Новости источник в Кремле.

По его словам, Москва поддерживает контакт с представителями сирийской оппозиции, которые, в свою очередь, дали гарантии безопасности российских дипломатических представительств и военных баз на территории этой страны.

В МИД РФ заявили, что «с озабоченностью следят за драматическими событиями в Сирии».

«В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала. Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. (…) Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет», - сообщили на Смоленской площади днем 8 октября.

По данным Reuters, власти Турции еще полгода назад были проинформированы сирийской оппозицией о планах начать масштабное наступление. Утверждается, что Анкара дала «молчаливое одобрение» на эти планы, при этом в США якобы не знали о такой позиции Турции.

Вместе с тем, 9 декабря газета The New York Times сообщила, что на территорию Сирии вторглись и войска Израиля. Речь идет о буферной зоне на границе Израиля с Сирией. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действующего с 1970-х годов соглашения о буферной зоне на Голанских высотах «больше нет», поскольку «сирийские военные оставили свои позиции».

Ну а российские СМИ пишут о разрушении «карточного домика».

«Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке. Под ударами антиправительственных сил власть в Сирии развалилась, как карточный домик, что завершило более чем полувековую эпоху правления семьи Асад.(…) . В разгар украинского конфликта свержение Асада грозит открыть новый фронт против России, усилиями которой ранее удавалось поддерживать правящий режим и территориальную целостность страны», – констатирует «Коммерсантъ».