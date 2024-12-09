«Военные базы и карточный домик»: Как ударит по России переворот в Сирии
Москва приняла сбежавшего президента Сирии, оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе, при этом СМИ пишут о «молчаливом согласии» Турции, давно знавшей о планах переворота.
Президент Сирии Башар Асад на фоне военного переворота в этой стране ушел в отставку и сбежал в Россию. Эксперты сокрушаются, что Москва потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, при этом взявшие Дамаск повстанцы подбираются к российским военным базам в Сирии.
ПАДЕНИЕ «КАРТОЧНОГО ДОМИКА»: АСАД В МОСКВЕ
Активная фаза наступления сирийских боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо началась с 27 ноября. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в столицу республики, город Дамаск, и объявили о падении правительства Асада. Местонахождение его оставалось неизвестным до вечера воскресенья, когда российские государственные информагентства сообщили, что теперь уже бывший президент Сирии с семьей прибыл в Москву.
«Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», - сообщил РИА Новости источник в Кремле.
По его словам, Москва поддерживает контакт с представителями сирийской оппозиции, которые, в свою очередь, дали гарантии безопасности российских дипломатических представительств и военных баз на территории этой страны.
В МИД РФ заявили, что «с озабоченностью следят за драматическими событиями в Сирии».
«В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала. Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. (…) Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет», - сообщили на Смоленской площади днем 8 октября.
По данным Reuters, власти Турции еще полгода назад были проинформированы сирийской оппозицией о планах начать масштабное наступление. Утверждается, что Анкара дала «молчаливое одобрение» на эти планы, при этом в США якобы не знали о такой позиции Турции.
Вместе с тем, 9 декабря газета The New York Times сообщила, что на территорию Сирии вторглись и войска Израиля. Речь идет о буферной зоне на границе Израиля с Сирией. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действующего с 1970-х годов соглашения о буферной зоне на Голанских высотах «больше нет», поскольку «сирийские военные оставили свои позиции».
Ну а российские СМИ пишут о разрушении «карточного домика».
«Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке. Под ударами антиправительственных сил власть в Сирии развалилась, как карточный домик, что завершило более чем полувековую эпоху правления семьи Асад.(…) . В разгар украинского конфликта свержение Асада грозит открыть новый фронт против России, усилиями которой ранее удавалось поддерживать правящий режим и территориальную целостность страны», – констатирует «Коммерсантъ».
ЧТО БУДЕТ С РОССИЙСКИМИ БАЗАМИ
На территории Сирии находятся авиабаза Хмеймим Воздушно-космических сил России и российская военная морская база в городе Тартус.
По данным телеканала Al Jazeera, сирийская оппозиция уже вошла в Тартус. ТАСС пишет, что повстанцы контролируют и город Джебла, находящийся рядом с российской авиабазой.
«Пока наши базы блокированы. Боевики и несогласные сумели войти в Джеблу, а также начали скидывать статуи и бюсты Асада в Тартусе. Судя по всему, наши корабли вывели на безопасное расстояние на рейд, а самолеты пока не летают с базы во избежание неприятных ситуаций. На протяжении девяти лет Россия находилась на территории Сирии, а сейчас пока нет никаких предпосылок для того, чтобы наши объекты там сохранились. Пока речь идет о налаживании диалога с новыми властями, с которыми мы находимся, мягко говоря, в контрах», - заявил военкор Михаил Звинчук на Rutube-канале «Рыбарь».
Со своей стороны, Telegram-канал Fighterbomber сообщил 8 декабря о ситуации на авиабазе Хмеймим.
«Сторонники сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джебла. Джебла - по сути, КПП авиабазы. Вооружённые оппозиционеры приехали на КПП авиабазы, постреляли в воздух и уехали - зачекинились. Первые самолёты с личным составом на убытие стоят на плане на завтра. Но ситуация меняется каждую секунду, может завтра на базе дадут концерт Газманова и проведут борьбу с неучтенными чайниками», - отмечают авторы канала.
Другие Telegram-каналы утверждают, что российские войска полностью покинут Сирию и будут выведены из Хмеймима и Тартуса, однако пока официального подтверждения этой информации нет.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой ранее объяснил НСН, что свержение Асада будет означать потерю Россией союзника в лице Сирии.
«Если бы не помощь России, в Сирии бы давно сменился режим, Сирия бы превратилась в колонию. Вероятность, что Россия потеряет Сирию как союзника, всегда существовала, а сейчас возросла. На территории Сирии завязаны политические и экономические интересы многих ведущих стран – например, США, Великобритании, Турции. Эти страны хотят получить доступ к нефти и газу, к другим природным ресурсам, которые находятся не территории Сирии. Если сесть за стол переговоров с оппозицией, с боевиками, сценарии будут неутешительными», - предупредил собеседник НСН.
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