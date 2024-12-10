Пентагон: США пытаются найти химическое оружие в Сирии

По ее словам, США через своих партнеров пытаются найти его, чтобы не допустить применения. Представитель военного ведомства отказалась раскрыть информацию о том, кто именно являются данными партнерами и где может находится данное оружие в Сирии.

Также в Пентагоне заявили, что расширения присутствия в Сирии не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

