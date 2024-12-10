Пентагон: США пытаются найти химическое оружие в Сирии
10 декабря 202406:33
Американские власти считают, что в Сирии имеются запасы химического оружия, сообщила журналистам заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх.
По ее словам, США через своих партнеров пытаются найти его, чтобы не допустить применения. Представитель военного ведомства отказалась раскрыть информацию о том, кто именно являются данными партнерами и где может находится данное оружие в Сирии.
Также в Пентагоне заявили, что расширения присутствия в Сирии не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru