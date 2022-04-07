Всего лишь союзник: Эрдоган увел роль переговорщика у Лукашенко
Белорусский президент хочет показать, что активно участвует во внешней политике, заявил в эфире НСН политолог Богдан Безпалько.
Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия участвовала в российско-украинских переговорах, чтобы показать свою значимость и внутри страны, и на мировой арене, но его инициативу уже перехватил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-украинские переговоры не могут состояться без участия белорусской стороны. При этом, по словам Безпалько, роль белорусского лидера в этом переговорном процессе не очень велика, так как встречи уже перенесли из Белоруссии в Турцию.
«Здесь скорее Эрдоган перехватил повестку переговоров и лидера посреднической структуры, которая стремится сыграть роль в переговорах между Россией и Украиной. Но в данной ситуации, мне кажется, Белоруссия играет роль, потому что ВС РФ вошли на территорию Украины, в том числе со стороны Белоруссии, потому что наблюдались инциденты и на белорусско-украинской границе. А также потому, что существует угроза ударов ВСУ по территории Белоруссии. Здесь совершенно очевидно желание белорусского президента обезопасить свою территорию и повлиять на ситуацию, в том числе и через участие в переговорном процессе. Но, конечно, участие Белоруссии в переговорном процессе вторично. При всем уважении к Лукашенко, основную роль играет президент РФ Владимир Путин. Белоруссия здесь участвует как наш союзник», - объяснил он.
По его мнению, стремление Лукашенко участвовать в переговорах обусловлено не только внутренней политикой.
«Такие заявления Лукашенко, с одной стороны, сигнал Москве о том, что Белоруссия претендует на более масштабную роль, в том числе на включение в переговорный процесс, а с другой – заявление, рассчитанное на внутреннюю аудиторию, которое демонстрирует, что белорусский президент активно участвует во внешней политике. В целом сейчас весь кризис порожден не спецоперацией на Украине, а тем, что экономическая и военная системы Запада подошли к своей кризисной точке. И вместо того, чтобы дожидаться разрушения, которое предполагалось возместить за наш счет, мы начали спецоперацию», - добавил политолог.
При этом он считает, что было бы странно, если бы Белоруссия обиделись на то, что Россия якобы втянула ее в эту ситуацию.
«Белоруссия оказалась под санкциями гораздо раньше, чем началась спецоперация на Украине. Минск десятилетиями опирался на российскую экономическую, военную и политическую помощь. Мы союзники, поэтому естественно, что цели и задачи у нас должны быть одинаковыми или очень схожими. Кроме того сейчас несколько поздно жалеть об этом. Если бы белорусский президент категорически отказался принимать участие в спецоперации, тогда, вероятно, изменилось бы отношение России к Белоруссии, и к самому Лукашенко. Но в любом случае он уже предоставил РФ возможность для того, чтобы ее вооруженные силы могли перейти на территорию Украины из Белоруссии. Тем более это решение не поменяло бы отношение Запада к Лукашенко», - заключил Безпалько.
Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить, необходимо дождаться официальных решений и сконцентрироваться на победе в спецоперации.
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