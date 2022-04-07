Всего лишь союзник: Эрдоган увел роль переговорщика у Лукашенко

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-украинские переговоры не могут состояться без участия белорусской стороны. При этом, по словам Безпалько, роль белорусского лидера в этом переговорном процессе не очень велика, так как встречи уже перенесли из Белоруссии в Турцию.

«Здесь скорее Эрдоган перехватил повестку переговоров и лидера посреднической структуры, которая стремится сыграть роль в переговорах между Россией и Украиной. Но в данной ситуации, мне кажется, Белоруссия играет роль, потому что ВС РФ вошли на территорию Украины, в том числе со стороны Белоруссии, потому что наблюдались инциденты и на белорусско-украинской границе. А также потому, что существует угроза ударов ВСУ по территории Белоруссии. Здесь совершенно очевидно желание белорусского президента обезопасить свою территорию и повлиять на ситуацию, в том числе и через участие в переговорном процессе. Но, конечно, участие Белоруссии в переговорном процессе вторично. При всем уважении к Лукашенко, основную роль играет президент РФ Владимир Путин. Белоруссия здесь участвует как наш союзник», - объяснил он.