Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломаов

О высылке российских дипломатов заявили и в Эстонии. В МИД республики заявили, что персонами нон грата объявлены трое сотрудников посольства России с дипломатическим статусом.

Власти Литвы также приняли решение выслать российских дипломатов - персонами нон грата объявили четырех сотрудников посольства России.

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает RT.