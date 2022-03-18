Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломаов

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в своём Twitter заявил, что из-за ситуации на Украине из страны будут высланы трое сотрудников посольства России.

Словакия объявила о высылке трех сотрудников посольства РФ

О высылке российских дипломатов заявили и в Эстонии. В МИД республики заявили, что персонами нон грата объявлены трое сотрудников посольства России с дипломатическим статусом.

Власти Литвы также приняли решение выслать российских дипломатов - персонами нон грата объявили четырех сотрудников посольства России.

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает RT.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:ДипломатыВысылкаЭстонияЛатвияЛитва
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