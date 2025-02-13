«А вы кто такие?»: Трамп «отцепил» ЕС от переговоров по Украине из-за их ошибки

Европейцы еще не осознали, что Трамп будет вести прагматичную политику, основанную на интересах США, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар. 

Президент США Дональд Трамп оставил Евросоюз «за бортом» по вопросу украинского конфликта: он не станет советоваться с европейцами и будет напрямую разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.

Ранее газета Politico сообщила, что первый официальный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Высокопоставленные европейские дипломаты предупредили, что переговоры, которые могут определить будущее Восточной Европы, должны включать Украину, после того как Трамп и Путин договорились о начале диалога. Рар отметил, что Трампу все равно на мнение Евросоюза.

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«Европа уже осталась за бортом переговоров по Украине, потому что общая позиция Европы отличалась от позиции США при Трампе. Была ошибка европейцев в том, что они не поняли, что с Трампом повеют новые ветра. И они сейчас за бортом всяких решений, Трамп не хочет с европейцами советоваться. Он будет делать свою политику, напрямую будет говорить с Путиным., ему не нужны никакие посредники в этом отношении. Поэтому для европейской геополитики это катастрофа. Пока еще люди это не сознают, но на Мюнхенской конференции (14-16 февраля - ред. НСН) будут жуткие споры. Европейцы будут жаловаться американской администрации с тем, что как это возможно, их как союзников отключили... А американцы будут говорить: "А кто вы такие? Где ваши силы? Что вы можете сделать для того, чтобы остановить конфликт? Вы же не хотите его останавливать". И это тоже факт», - сказал Рар.

Он также отметил, что ЕС не сможет долго поддерживать Украину без помощи США. Политолог подчеркнул, что европейским странам нужно начать поддерживать мирное урегулирование конфликта.

«Мы сейчас говорим о действительно абсолютно новой стадии политики на Западе, где Европа хочет, но не может. И американцы при администрации Трампа не считаются с европейцами. Происходит большая трещина в западном союзе. Ее еще можно склеить, просто европейцы должны поддержать мир на Украине и начать тоже участвовать в мирных предложениях, свои делать.... На Западе просто не умеют проигрывать, они считают, что для них это личный проигрыш, если Россия получит восток Украины», - добавил собеседник агентства.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. Его позицию поддержал Дональд Трамп, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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