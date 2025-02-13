«А вы кто такие?»: Трамп «отцепил» ЕС от переговоров по Украине из-за их ошибки
Европейцы еще не осознали, что Трамп будет вести прагматичную политику, основанную на интересах США, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Президент США Дональд Трамп оставил Евросоюз «за бортом» по вопросу украинского конфликта: он не станет советоваться с европейцами и будет напрямую разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
Ранее газета Politico сообщила, что первый официальный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Высокопоставленные европейские дипломаты предупредили, что переговоры, которые могут определить будущее Восточной Европы, должны включать Украину, после того как Трамп и Путин договорились о начале диалога. Рар отметил, что Трампу все равно на мнение Евросоюза.
«Европа уже осталась за бортом переговоров по Украине, потому что общая позиция Европы отличалась от позиции США при Трампе. Была ошибка европейцев в том, что они не поняли, что с Трампом повеют новые ветра. И они сейчас за бортом всяких решений, Трамп не хочет с европейцами советоваться. Он будет делать свою политику, напрямую будет говорить с Путиным., ему не нужны никакие посредники в этом отношении. Поэтому для европейской геополитики это катастрофа. Пока еще люди это не сознают, но на Мюнхенской конференции (14-16 февраля - ред. НСН) будут жуткие споры. Европейцы будут жаловаться американской администрации с тем, что как это возможно, их как союзников отключили... А американцы будут говорить: "А кто вы такие? Где ваши силы? Что вы можете сделать для того, чтобы остановить конфликт? Вы же не хотите его останавливать". И это тоже факт», - сказал Рар.
Он также отметил, что ЕС не сможет долго поддерживать Украину без помощи США. Политолог подчеркнул, что европейским странам нужно начать поддерживать мирное урегулирование конфликта.
«Мы сейчас говорим о действительно абсолютно новой стадии политики на Западе, где Европа хочет, но не может. И американцы при администрации Трампа не считаются с европейцами. Происходит большая трещина в западном союзе. Ее еще можно склеить, просто европейцы должны поддержать мир на Украине и начать тоже участвовать в мирных предложениях, свои делать.... На Западе просто не умеют проигрывать, они считают, что для них это личный проигрыш, если Россия получит восток Украины», - добавил собеседник агентства.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. Его позицию поддержал Дональд Трамп, передает «Радиоточка НСН».
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