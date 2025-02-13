«А вы кто такие?»: Трамп «отцепил» ЕС от переговоров по Украине из-за их ошибки

Президент США Дональд Трамп оставил Евросоюз «за бортом» по вопросу украинского конфликта: он не станет советоваться с европейцами и будет напрямую разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.

Ранее газета Politico сообщила, что первый официальный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Высокопоставленные европейские дипломаты предупредили, что переговоры, которые могут определить будущее Восточной Европы, должны включать Украину, после того как Трамп и Путин договорились о начале диалога. Рар отметил, что Трампу все равно на мнение Евросоюза.