«Маленькая надежда»: В Госдуме оценили перспективы встречи Трампа и Путина

«Процесс подготовки к переговорам идет полным ходом. Идет многосторонняя подготовка помощников с обеих сторон, работают службы. То, что обсуждался ряд других вопросов, говорит о признании того, что необходимо обсуждать многосторонние аспекты. В этом заинтересованы обе стороны. Это дает маленькую надежду на возможное потепление отношений между нашими странами, которые зашли уже в глубокий тупик. Американцы готовы рассматривать Саудовскую Аравию для возможной встречи президентов», - отметил он.

По его словам, договор о встрече Путина и Трампа – это очень важный шаг, но самый начальный, все будет зависеть от того, будет ли услышана позиция Москвы.

«Договор о встрече – это очень важный шаг для подготовки материалов переговоров, договора, но это только первые шаги. Наша позиция была озвучена президентом неоднократно. Мы твердо стоим на этой позиции, так как это гарантирует безопасность не только нашей страны, но Европы и мира в целом. Хотелось бы, чтобы Трамп ее услышал. Но мы прекрасно понимаем, что Трампу не так просто проводить свою линию, которая может отличаться от привычной линии США. Трампу понадобится консультация партнеров по НАТО, а их позицию мы тоже знаем. На это уйдет какое-то время, предстоит много работы», - добавил он.

При этом Чепа добавил, что Зеленского в этом случае будут слушать в последнюю очередь.

«Конфликт этот начался с госпереворота на Украине, это постановка не Зеленского или Порошенко. Мы понимаем, у кого ключевая роль, а у кого роль исполнителя. Поэтому мнение Зеленского будет услышано последним. Ключевой будет позиция России», - подытожил собеседник НСН.

Визит в Россию президента США Дональда Трампа будет смелым для него решением, при этом переговоры по Украине могут начаться уже в конце февраля – начале марта, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин «Радиоточке НСН».

