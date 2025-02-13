«Маленькая надежда»: В Госдуме оценили перспективы встречи Трампа и Путина
Алексей Чепа заявил НСН, что Трамп будет советоваться с союзниками по НАТО, а мнение Зеленского будет услышано последним.
Прошедший разговор американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина говорит о заинтересованности обеих сторон наладить отношения, но переговоры по Украине будут осложняться позицией союзников США по НАТО, заявил НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил вечером 12 февраля, что президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву. Чепа рассказал о перспективе возможной встречи двух лидеров.
«Процесс подготовки к переговорам идет полным ходом. Идет многосторонняя подготовка помощников с обеих сторон, работают службы. То, что обсуждался ряд других вопросов, говорит о признании того, что необходимо обсуждать многосторонние аспекты. В этом заинтересованы обе стороны. Это дает маленькую надежду на возможное потепление отношений между нашими странами, которые зашли уже в глубокий тупик. Американцы готовы рассматривать Саудовскую Аравию для возможной встречи президентов», - отметил он.
По его словам, договор о встрече Путина и Трампа – это очень важный шаг, но самый начальный, все будет зависеть от того, будет ли услышана позиция Москвы.
«Договор о встрече – это очень важный шаг для подготовки материалов переговоров, договора, но это только первые шаги. Наша позиция была озвучена президентом неоднократно. Мы твердо стоим на этой позиции, так как это гарантирует безопасность не только нашей страны, но Европы и мира в целом. Хотелось бы, чтобы Трамп ее услышал. Но мы прекрасно понимаем, что Трампу не так просто проводить свою линию, которая может отличаться от привычной линии США. Трампу понадобится консультация партнеров по НАТО, а их позицию мы тоже знаем. На это уйдет какое-то время, предстоит много работы», - добавил он.
При этом Чепа добавил, что Зеленского в этом случае будут слушать в последнюю очередь.
«Конфликт этот начался с госпереворота на Украине, это постановка не Зеленского или Порошенко. Мы понимаем, у кого ключевая роль, а у кого роль исполнителя. Поэтому мнение Зеленского будет услышано последним. Ключевой будет позиция России», - подытожил собеседник НСН.
Визит в Россию президента США Дональда Трампа будет смелым для него решением, при этом переговоры по Украине могут начаться уже в конце февраля – начале марта, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин «Радиоточке НСН».
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