Путин, Слуцкий и Харитонов: Кто будет участвовать в президентской гонке
ЦИК получила 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборы президента. ЛДПР заявила на выборы Леонида Слуцкого, а КПРФ собирается выдвинуть Харитонова.
Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина откроется 21 декабря, он, как и в 2018 году, будет работать в Гостином дворе. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что структура штаба практически определена. Его сопредседателями, как сообщал ранее «Коммерсант», станут спикер парламента Донецкой народной республики полковник Артем Жога, худрук Театра Табакова Владимир Машков, а также главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, которая получила Героя труда за работу в пандемию коронавируса.
Указывается, что на этот раз в Кремле сделали ставку на консервативный формат обустройства аппарата штаба, который будет заниматься кампанией. В частности, как и пять лет назад, им будет руководить начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. По данным «Ведомостей», для участия в подобной работе госслужащие, вероятно, будут вынуждены уйти в отпуск, как и в 2018 году. Также указывается, что пресс-секретарем штаба станет журналист телеканала «Россия 24» Александра Суворова.
ПРЕТЕНДЕНТЫ В КАНДИДАТЫ НА ВЫБОРАХ
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 20 декабря сообщила, что в комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России. По ее словам, согласно данным ЦИК, количество заявок увеличится.
Так, партии уже начали объявлять о выдвижении своих кандидатов. Во вторник, 19 сентября, делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого. Съезд партии проходил на территории «Крокус Экспо».
На сегодняшний день двух политиков можно с большой долей вероятности назвать кандидатами на пост президента – российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК 18 декабря. Ожидается, что на этой неделе станет известно еще о двух участниках президентской кампании. Так, 23 и 24 декабря свои съезды проведут партии КПРФ и «Новые люди».
При этом источники ТАСС и РБК 20 декабря сообщили, что президиум КПРФ поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве возможного кандидата в президенты от партии. Харитонову 75 лет, он уже принимал участие в выборах, занял второе место, набрав 13,69% голосов.
На этом фоне лидер компартии Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что решение о выдвижении Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты 22 декабря примет пленум партии.
Между тем экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, поддерживаемая олигархом Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом), 20 декабря подала в ЦИК ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей.
«Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать», - сообщил член ЦИК Евгений Шевченко РИА Новости.
ВЫДВИЖЕНИЕ ПУТИНА
В субботу, 16 декабря, в концертном зале «Зарядье» прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли участие свыше 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы президента. Подобная процедура является обязательной для самовыдвиженца. Уже 17 декабря в Москве кандидатуру Владимира Путина поддержал съезд партии «Единая Россия».
До этого, 8 декабря, Путин заявлял, что сейчас считает нужным обязательно идти на новый срок полномочий.
«Сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России», - сказал он в разговоре с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 декабря заявил, что выдвижение Путина на новый срок необходимо всем российским гражданам, а также и мировому сообществу, которое «хочет жить в мире».
Постановление о назначении выборов президента России 7 декабря принял Совет Федерации. Выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование на выборах пройдет в 29 регионах, передает «Радиоточка НСН».
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