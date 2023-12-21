Путин, Слуцкий и Харитонов: Кто будет участвовать в президентской гонке

Указывается, что на этот раз в Кремле сделали ставку на консервативный формат обустройства аппарата штаба, который будет заниматься кампанией. В частности, как и пять лет назад, им будет руководить начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. По данным «Ведомостей», для участия в подобной работе госслужащие, вероятно, будут вынуждены уйти в отпуск, как и в 2018 году. Также указывается, что пресс-секретарем штаба станет журналист телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

ПРЕТЕНДЕНТЫ В КАНДИДАТЫ НА ВЫБОРАХ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 20 декабря сообщила, что в комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России. По ее словам, согласно данным ЦИК, количество заявок увеличится.

Так, партии уже начали объявлять о выдвижении своих кандидатов. Во вторник, 19 сентября, делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого. Съезд партии проходил на территории «Крокус Экспо».

На сегодняшний день двух политиков можно с большой долей вероятности назвать кандидатами на пост президента – российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК 18 декабря. Ожидается, что на этой неделе станет известно еще о двух участниках президентской кампании. Так, 23 и 24 декабря свои съезды проведут партии КПРФ и «Новые люди».