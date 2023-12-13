«Зюганов – фаворит!»: В КПРФ назвали главного кандидата в президенты

Осенью 2023 года кандидат от КПРФ, внук лидера партии Леонид Зюганов занял второе место на выборах мэра Москвы вслед за Сергеем Собяниным. При этом политолог Евгений Минченко в интервью НСН назвал «никакой» его избирательную кампанию.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. 23 декабря пройдет предвыборный съезд КПРФ, на котором коммунисты определят своего кандидата в президенты.

