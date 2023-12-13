«Зюганов – фаворит!»: В КПРФ назвали главного кандидата в президенты
Коммунисты обсуждают 14 кандидатур, однако «резервные» будут задействованы только в случае отказа Зюганова идти на выборы, сказал в эфире НСН Сергей Обухов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов является основным кандидатом от партии для участия в президентских выборах, заявил в интервью НСН секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.
Агентство РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на источник, что КПРФ обсуждает кандидатуру депутата Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на выборы президента РФ.
«У нас обсуждается 14 человек, так что ждите 23 числа (дата проведения предвыборного съезда КПРФ – прим. НСН). При этом Геннадий Андреевич фаворит, он основной кандидат, который обсуждается. Если он даст добро, то однозначно будет. Все остальные кандидаты только в том случае, если Зюганов не захочет идти на выборы», - сказал Обухов.
Он напомнил о членах КПРФ, которых Зюганов называл достойными кандидатами в президенты.
«Он называл несколько кандидатов – и Калашникова, и Мельникова, и Новикова, и Афонина, и Коломейцева, и того же Харитонова. На сегодняшний день Зюганов основной кандидат, но как мы помним в 2018 году он отказался участвовать в выборах и партия выбирала из резервных. Думаю, что на следующей неделе все будет ясно», - заключил собеседник НСН.
Осенью 2023 года кандидат от КПРФ, внук лидера партии Леонид Зюганов занял второе место на выборах мэра Москвы вслед за Сергеем Собяниным. При этом политолог Евгений Минченко в интервью НСН назвал «никакой» его избирательную кампанию.
Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. 23 декабря пройдет предвыборный съезд КПРФ, на котором коммунисты определят своего кандидата в президенты.
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