«Зюганов – фаворит!»: В КПРФ назвали главного кандидата в президенты

Коммунисты обсуждают 14 кандидатур, однако «резервные» будут задействованы только в случае отказа Зюганова идти на выборы, сказал в эфире НСН Сергей Обухов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов является основным кандидатом от партии для участия в президентских выборах, заявил в интервью НСН секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Агентство РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на источник, что КПРФ обсуждает кандидатуру депутата Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на выборы президента РФ.

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«У нас обсуждается 14 человек, так что ждите 23 числа (дата проведения предвыборного съезда КПРФ – прим. НСН). При этом Геннадий Андреевич фаворит, он основной кандидат, который обсуждается. Если он даст добро, то однозначно будет. Все остальные кандидаты только в том случае, если Зюганов не захочет идти на выборы», - сказал Обухов.

Он напомнил о членах КПРФ, которых Зюганов называл достойными кандидатами в президенты.

«Он называл несколько кандидатов – и Калашникова, и Мельникова, и Новикова, и Афонина, и Коломейцева, и того же Харитонова. На сегодняшний день Зюганов основной кандидат, но как мы помним в 2018 году он отказался участвовать в выборах и партия выбирала из резервных. Думаю, что на следующей неделе все будет ясно», - заключил собеседник НСН.
«Кампания никакая!»: Минченко объяснил второе место Зюганова на выборах мэра Москвы

Осенью 2023 года кандидат от КПРФ, внук лидера партии Леонид Зюганов занял второе место на выборах мэра Москвы вслед за Сергеем Собяниным. При этом политолог Евгений Минченко в интервью НСН назвал «никакой» его избирательную кампанию.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. 23 декабря пройдет предвыборный съезд КПРФ, на котором коммунисты определят своего кандидата в президенты.

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ФОТО: РИА Новости
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