Путин первым подал документы для участия в выборах

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня. По данным ВЦИОМ, уровень доверия к Путину превышает 78%.

О намерении выдвинуться на новый президентский срок Путин объявил 8 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».

