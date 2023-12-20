Выборы президента России впервые проведут с использованием онлайн-голосования
Глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что выборы президента РФ в 2024 году впервые проведут с использованием онлайн-голосования, сообщает ТАСС.
По её словам, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет в 29 регионах страны. Перед обсуждением вопроса она отметила, что потенциально проголосовать онлайн смогут «около 38 млн избирателей».
В частности, ДЭГ на президентский выборах задействуют в Москве, Крыму, Карелии, Чувашии, в Ненецком автономном округе, а также в Алтайском, Камчатском и Пермском краях.
Кроме того онлайн-голосование будет доступно в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Севастополе.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство технически готово к применению технологий ДЭГ на выборах президента в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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