Выборы президента России впервые проведут с использованием онлайн-голосования

По её словам, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет в 29 регионах страны. Перед обсуждением вопроса она отметила, что потенциально проголосовать онлайн смогут «около 38 млн избирателей».

В частности, ДЭГ на президентский выборах задействуют в Москве, Крыму, Карелии, Чувашии, в Ненецком автономном округе, а также в Алтайском, Камчатском и Пермском краях.

Кроме того онлайн-голосование будет доступно в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Севастополе.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство технически готово к применению технологий ДЭГ на выборах президента в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

