«России повезло»: Тимати рассказал, за кого проголосует на президентских выборах

Ранее ЦИК РФ сообщил, что выборы 2024 года пройдут с 15 по 17 марта и впервые будут многодневными. Одним из кандидатов станет действующий президент страны. Его доверенными лицами называют певца Shamanа (Ярослав Дронов), гендиректора Мариинки и Большого театра Валерия Гергиева, режиссера Никиту Михалкова, а также военкоров.

«Если оргкомитета администрации президента предоставит такую возможность, то, конечно, я буду среди доверенных лиц. Если нет, это никак не поменяет моего отношения и того, что я за него проголосую, это факт. Считаю его сильнейшим лидером», - отметил Тимати на открытии нового двойного формата STARS COFFEE & DOMINO PIZZA.

Он добавил, что считает – России повезло с президентом. Несмотря на беспрецедентное давление экономика страны не только выстояла, но и стала сильнее.

«Мы стали сильные, независимые. Нас пытались всячески сломать самыми серьезными инструментами – финансовыми регулировками и ограничениями, санкциями. Ничего не получилось. Наша экономика укрепилась, стала сильнее. Общество объединилось, подсобралось и ВВП сейчас начинает расти. Я говорил еще в самом начале этой ситуации, надо мной все посмеялись: «Россию ожидает эра сумасшедшего роста». Это будет золотая эра, она придет через три-четыре года. Вы увидите плоды тех процессов, которые запущены сейчас», - резюмировал рэпер.

Ранее в 2018 году Тимати был доверенным лицом Путина наряду со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, детским врачом Леонидом Рошалем и певицей Юлией Чичериной.