Путин считает Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Ходорковский – жулик», — сказал Путин.
Президент рассказал, что окружение Ходорковского замешано не только в жульнических операциях, но и в заказных убийствах. Личное участие бывшего топ-менеджера в убийствах доказать не удалось, однако вряд ли сотрудники компании действовали «по собственной прихоти».
«Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал Путин.
Ранее Путин сравнил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с мартовским котом, который бегает по крышам. Так российский лидер прокомментировал вопрос о том, почему Грузия «отпрыгнула в сторону» от России.
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