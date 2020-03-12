Путин считает Ходорковского жуликом

Президент рассказал, что окружение Ходорковского замешано не только в жульнических операциях, но и в заказных убийствах. Личное участие бывшего топ-менеджера в убийствах доказать не удалось, однако вряд ли сотрудники компании действовали «по собственной прихоти».

«Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал Путин.

Ранее Путин сравнил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с мартовским котом, который бегает по крышам. Так российский лидер прокомментировал вопрос о том, почему Грузия «отпрыгнула в сторону» от России.



