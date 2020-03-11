Путин сравнил Саакашвили с мартовским котом

Президент РФ Владимир Путин не согласился с тем, что от России стали «отползать» не только дальние, но и ближние соседи. Вопрос о странах СНГ ему был задан в ходе интервью для видеопроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».



«Этого я не вижу. Кто это стал отползать?», — уточнил Путин.

По словам журналиста – например, Грузия. На это президент ответил, что эта страна «не отползла», а «отпрыгнула в сторону». Причиной этому стал бывший президент Михаил Саакашвили. Путин рассказал, что с Саакашвили он не раз общался относительно Абхазии и Южной Осетии. Российский лидер предостерегал его от попыток решить проблему силовым путем. Саакашвили обещал, что никогда этого не сделает.

«И попер. Попер — получил!», - сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что Саакашвили до сих пор бегает по площадям и по крышам «как кот мартовский».

Путин в интервью ТАСС также заявил, что США заинтересованы в существовании Украины за счет России. По его словам, Вашингтон заинтересован, чтобы «Украина хоть чего-то там получала от нас» за счёт денег от транзита газа. После заключения транзитного соглашения между Москвой и Киевом США должны были бы снять антироссийские санкции, считает Путин.









