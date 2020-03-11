Путин заявил, что США заинтересованы в существовании Украины за счет России
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что США взяли Украину под внешнее управление, но при этом они заинтересованы в том, чтобы страну также финансировала Москва.
«Они Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать», — цитирует интервью Путина в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» RT.
Президент РФ пояснил, что Вашингтон заинтересован, чтобы «Украина хоть чего-то там получала от нас» за счёт денег от транзита газа.
Путин также полагает, что Соединенным Штатам следовало бы отменить санкции в отношении России после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной, сообщает РИА ФАН.
4 марта сообщалось, что Украина и США ведут переговоры, цель которых – окончательное закрытие проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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