Путин заявил, что США заинтересованы в существовании Украины за счет России

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что США взяли Украину под внешнее управление, но при этом они заинтересованы в том, чтобы страну также финансировала Москва.

«Они Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать», — цитирует интервью Путина в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» RT.

Президент РФ пояснил, что Вашингтон заинтересован, чтобы «Украина хоть чего-то там получала от нас» за счёт денег от транзита газа.