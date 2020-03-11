Путин заявил о шансах успешного преодоления кризиса

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что у страны есть все возможности для успешного преодоления кризисных явлений. Об этом он заявили на встрече с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Разговор проходит на фоне экономической нестабильности в связи с колебания курсов валют и цен на нефть.

«…Думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», — цитируют «Известия» главу государства. По словам Путина, Центробанк и правительство располагают достаточными ресурсами для обеспечения макроэкономической устойчивости государства.

На встречу с президентом от бизнеса приглашены управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож,