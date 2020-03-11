Путин заявил о шансах успешного преодоления кризиса
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что у страны есть все возможности для успешного преодоления кризисных явлений. Об этом он заявили на встрече с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Разговор проходит на фоне экономической нестабильности в связи с колебания курсов валют и цен на нефть.
«…Думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», — цитируют «Известия» главу государства. По словам Путина, Центробанк и правительство располагают достаточными ресурсами для обеспечения макроэкономической устойчивости государства.
На встречу с президентом от бизнеса приглашены управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож,
создатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, первый заместитель главы Банка ВТБ Юрий Соловьев.
В беседе также принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин, сообщает РИА ФАН.
Накануне в ходе выступления в Госдуме Владимир Путин также выражал уверенность, что Россия сможет достойно пережить период нестабильности и даже укрепит собственную экономику.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Поклонская рассказала о слежке киллера за ее дочерью
- Россия под ценовым ударом. Саудиты ещё нарастят добычу нефти
- Посольство Таиланда опровергло ужесточение въезда россиянам
- Поклонская высказалась о домогательствах в Госдуме
- «Без скачков». Эксперты объяснили, как подорожает бензин в России