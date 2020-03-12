Путин рассказал, как его обманывали в магазинах

«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел. Без скандала лучше, себе дороже», - сказал президент.

В то же время глава государства отметил, что обманывали его не очень часто, передает RT.

По словам Путина, в сознании народа продавцы воспринимаются как жулики и он, как часть народа, тоже разделяет это ощущение.

Ранее в ходе интервью Путин назвал экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского «жуликом», компания которого была связана с убийствами.

Президент добавил, что экс-олигарх не принимал непосредственного участия в расправах, однако служба охраны ЮКОСа получала такие приказы, сообщает «Свободная пресса».

