Путин рассказал, как его обманывали в магазинах
Президент России в ходе интервью ТАСС, что в советский период его периодически обманывали в магазин, однако он предпочитал не ввязываться в конфликты.
«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел. Без скандала лучше, себе дороже», - сказал президент.
В то же время глава государства отметил, что обманывали его не очень часто, передает RT.
По словам Путина, в сознании народа продавцы воспринимаются как жулики и он, как часть народа, тоже разделяет это ощущение.
Ранее в ходе интервью Путин назвал экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского «жуликом», компания которого была связана с убийствами.
Президент добавил, что экс-олигарх не принимал непосредственного участия в расправах, однако служба охраны ЮКОСа получала такие приказы, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса
- Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом отца
- Американист: Закрытие США из-за коронавируса не помешает Трампу на выборах
- Курс евро пробил отметку в 84 рубля
- Мишустин пообещал, что российского бюджета хватит на много лет