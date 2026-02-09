В Госдуме заявили, что за год плата за холодную воду без счетчика выросла вдвое
За год плата за холодную воду без счетчика увеличилась в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
По его словам, при оплате холодной воды без счетчика ставка повышающего коэффициента увеличилась с 1,5 до 3. Это было сделано для предотвращения мошеннических схем. Как указал парламентарий, при отсутствии систем учета фактическое потребление воды в квартирах может в десятки раз превышать норматив, который указан в платежке. Как правило, это происходит в арендованных квартирах, где прописан один человек, а живут десять.
Увеличение платы привело к тому, что оснащение счетчиками учета воды достигло 90 процентов.
В некоторых регионах тарифы на ЖКУ повысились на 22% с начала года, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Самая низкая безработица в G20 в 2025 году была в России
- В Госдуме заявили, что за год плата за холодную воду без счетчика выросла вдвое
- Роспотребнадзор назвал доминирующий штаммом коронавируса в России
- СМИ: США и Украина согласовали график мирного урегулирования
- СМИ: С начала СВО губернаторы стали больше тратиться на личную охрану
- СМИ: Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю
- СМИ: Пособник покушения на генерала Алексеева постоянно искал работу в РФ
- Аналитики: Рынок новостроек в России в 2026 году ждет сложный сценарий
- В СК назвали причину возобновления поисков семьи Усольцевых
- СМИ: Несовершеннолетним россиянам систематически продают товары 18+
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru