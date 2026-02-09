В Госдуме заявили, что за год плата за холодную воду без счетчика выросла вдвое

По его словам, при оплате холодной воды без счетчика ставка повышающего коэффициента увеличилась с 1,5 до 3. Это было сделано для предотвращения мошеннических схем. Как указал парламентарий, при отсутствии систем учета фактическое потребление воды в квартирах может в десятки раз превышать норматив, который указан в платежке. Как правило, это происходит в арендованных квартирах, где прописан один человек, а живут десять.

Увеличение платы привело к тому, что оснащение счетчиками учета воды достигло 90 процентов.

В некоторых регионах тарифы на ЖКУ повысились на 22% с начала года, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

