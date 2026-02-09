СМИ: Самая низкая безработица в G20 в 2025 году была в России

В декабре показатель составил 2,2%, сократившись за год на 0,1 п.п. Вслед за РФ в рейтинге расположились Мексика (2,4%) и Япония (2,6%). При этом антирекорд принадлежит Южной Африке, где уровень безработицы достиг 31,9%. Высокие показатели также отмечены во Франции и Турции (по 7,7%), а также в Канаде (6,8%).

Ранее стало известно, что скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

