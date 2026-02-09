СМИ: Самая низкая безработица в G20 в 2025 году была в России

Россия по итогам 2025 года продемонстрировала наименьший показатель безработицы среди всех стран «Большой двадцатки», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Россиянам рассказали, как не стать жертвой скрытой безработицы

В декабре показатель составил 2,2%, сократившись за год на 0,1 п.п. Вслед за РФ в рейтинге расположились Мексика (2,4%) и Япония (2,6%). При этом антирекорд принадлежит Южной Африке, где уровень безработицы достиг 31,9%. Высокие показатели также отмечены во Франции и Турции (по 7,7%), а также в Канаде (6,8%).

Ранее стало известно, что скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:G20РаботаБезработица

Горячие новости

Все новости

партнеры