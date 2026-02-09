Над регионами России сбили 69 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Военные ликвидировали 28 дронов в Курской области, 27 – в Брянской, пять – в Белгородской, три – в Тульской, пишет RT. Еще по два беспилотника сбили над Орловской и Калужской областями, по одному – над Астраханской и Воронежской.

Ранее ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Брянской области, над Краснодарским краем и Черным морем.

