Роспотребнадзор назвал доминирующий штаммом коронавируса в России

На его долю приходится 99% новых случаев заражения. Стратус лидирует и в мировом масштабе, занимая первое место по числу новых случаев заражения. При этом ведомство следит за появлением других штаммов.

В мире с ноября 2024 года циркулирует вариант BA.3.2, который Всемирная организация здравоохранения выделила как требующий мониторинга. В РФ этот штамм пока не выявлен, и его глобальная циркуляция остаётся ограниченной.

Ранее ученые из США доказали, что вакцина от COVID-19 вызвала рак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

