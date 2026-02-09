Роспотребнадзор назвал доминирующий штаммом коронавируса в России

Штамм коронавируса XFG (Стратус) является доминирующим в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

На его долю приходится 99% новых случаев заражения. Стратус лидирует и в мировом масштабе, занимая первое место по числу новых случаев заражения. При этом ведомство следит за появлением других штаммов.

В мире с ноября 2024 года циркулирует вариант BA.3.2, который Всемирная организация здравоохранения выделила как требующий мониторинга. В РФ этот штамм пока не выявлен, и его глобальная циркуляция остаётся ограниченной.

Ранее ученые из США доказали, что вакцина от COVID-19 вызвала рак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеванияКоронавирус

