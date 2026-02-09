В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Береговая охрана Индии задержала примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи три нефтяных танкера. Об этом пишет Times of India.
Как отметили в ведомстве, преступная группа использовала перегрузку сырья в открытом море в международных водах «для перемещения дешевой нефти из регионов, охваченных конфликтами, на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам». Береговая охрана уточнила, что технологическое подразделение обнаружило судно, демонстрирующее подозрительное поведение, в исключительной экономической зоне Индии. Ведомство провело цифровое расследование и проанализировало данные, выявив еще два судна, приближающиеся к танкеру. Это вызвало подозрения в незаконной перекачке нефти.
«Подтверждение электронных данных, проверка документов и допрос экипажа выявили схему действий и глобальную сеть организаторов», — подчеркнуло ведомство.
Отмечается, что танкеры часто меняли идентификационные данные, чтобы избежать преследования со стороны правоохранителей в прибрежных государствах. Сетью руководила группа организаторов из нескольких стран, они координировали продажу и перекачку сырья между морскими судами.
Перехваченные суда сопровождают в Мумбаи, их передадут правоохранительным органам Индии для принятия юридических мер.
Ранее Иран задержал два танкера за контрабанду нефти в Персидском заливе, пишет 360.ru.
