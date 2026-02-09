Представители Великобритании помогают Украине планировать и проводить диверсии в отношении России. Об этом заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью РИА Новости.

«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», - отметил дипломат, говоря о присутствии кадровых офицеров британской армии на Украине.

По словам Келина, в зоне специальной военной операции находится немало британских наемников, которые участвуют в боевых действиях и передают свой опыт боевикам ВСУ. Как отметил посол, подданные Соединенного Королевства попадают в зону боевых действий преимущественно по своей воле, но «явно вдохновившись риторикой местных СМИ и слишком буквально восприняв сигнал о необходимости оказывать всестороннюю поддержку Киеву».

Ранее Андрей Келин рассказал, что группа британских кадровых военнослужащих работает в Киеве под прикрытием посольства королевства, пишет 360.ru.

