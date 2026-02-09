СМИ: Израиль предупредил США о возможности ударить по Ирану в одиночку

Израиль предупредил США, что может в одиночку нанести удар по Ирану из-за ракет. Об этом пишет The Jerusalem Post, ссылаясь на источники.

«Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет», — отметил собеседник газеты.

Тель-Авив считает иранскую программу создания ракетного оружия «экзистенциальной угрозой» и не исключает действий в одностороннем порядке в случае необходимости.

Кроме того, источники опасаются, что если президент США Дональд Трамп примет решение нанести удары по Ирану, операция будет носить ограниченной характер. Вашингтон может выбрать несколько целей для атак, заявить об успехе и «оставить Израиль разбираться с последствиями, как это было с хуситами».

Между тем в Иране предупредили, что в случае атаки со стороны США республика нанесет удары по американским базам в регионе Персидского залива, пишет 360.ru.

