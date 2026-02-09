В работе соцсети X произошли масштабные сбои

Масштабный сбой произошел в работе социальной сети X. Об этом сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.

По ее данным, платформа «в настоящий момент испытывает перебои в работе по всему миру».

При этом неполадки не имеют отношения к нарушениям в интернет-соединении в конкретном государстве либо к блокировке ресурса в определенной стране.

Ранее в России зафиксировали перебои в работе мессенджера Telegram. Пользователи жаловались на трудности с получением уведомлений, загрузкой сообщений и видео, пишет 360.ru.

