СМИ: США и Украина согласовали график мирного урегулирования
Переговорщики США и Украины обсудили график, согласно которому проект мирного соглашения должен быть готов уже в марте, сообщает Reuters.
По данным агентства, это позволит в мае провести на Украине референдум по нему, а также выборы. Вероятно, сроки будут сдвинуты, так как по ключевому вопросу о территориях согласия до сих пор нет – стороны не решили судьбу восточного региона Донбасса. Собеседники агентства назвали предложенный Вашингтоном график нереалистичным. По их словам, для организации выборов на Украине потребуются изменения в законах.
Анонимный украинский чиновник заявил Reuters, что президент Владимир Зеленский открыт для выборов в ближайшем будущем. По его словам, Зеленский уверен в своей победе.
Ранее президент США Дональд Трамп указал, что переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
