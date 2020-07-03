Путин поручил привести законы в соответствие с измененной Конституцией

Песков: Россия не будет принимать во внимание опасения других стран по поводу поправок в Конституцию Адвокат утверждает, что Ефремов отказался признавать вину в ДТП Отец бойца Хабиба Нурмагомедова умер после COVID-19 Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия (Романова)