Путин поручил привести законы в соответствие с измененной Конституцией

В России должно произойти качественное изменение законодательства после внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.

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По словам главы государства, законодательная база должна полностью соответствовать обновленной Конституции, передает «Интерфакс».

Ранее в пятницу Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Конституция РФВладимир Путин
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