Путин поручил привести законы в соответствие с измененной Конституцией
3 июля 202015:50
В России должно произойти качественное изменение законодательства после внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.
По словам главы государства, законодательная база должна полностью соответствовать обновленной Конституции, передает «Интерфакс».
Ранее в пятницу Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля.
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3 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru