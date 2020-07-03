Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. В документе говорится, что они вступают в силу с 4 июля.

Ранее ЦИК сообщил, что внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).

В Кремле отказались учитывать зарубежную критику поправок к Конституции

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в эфире НСН резко выступил против инициативы сделать 1 июля, день голосования по поправкам в Конституцию, выходным. Про его словам, в России и без того слишком много праздничных дней.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинКонституция РФ
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