Сванидзе: В России не стабильность, а консервация власти одного человека
Член президентского Совета по правам человека в эфире НСН заявил, что никакого развития и никакой стабильности в стране нет.
После развала СССР прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия сейчас находится только в стадии формирования, что касается всех аспектов жизни россиян. Поэтому России нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны. Такое мнение в ходе обращения к согражданам 2 июля высказал президент России Владимир Путин.
Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что никакого развития и никакой стабильности в стране нет.
«Это абсолютный откат в прошлое, потому что никакой программы на будущее здесь нет. Это программа консервации нынешней власти. Она не является синонимом стабильности, потому что нынешняя власть – это власть одного человека, который, как любое существо, конечен. Поэтому какая перспектива? Человек стареет. Через какое-то время он совсем постареет, как всем нам свойственно. И что дальше? Перехода власти никакого нет, он не систематизирован.
Стабильность – это всегда стабильно работающие государственные институты. Они у нас прописаны в конституции, но они не работают. Это парламент. Это суд, прежде всего. Это выборы. Это пресса, независимая от государства. Это система разделения властей, по вертикали между исполнительной, законодательной и судебной. По горизонтали – между центром и регионами. Это все у нас не работает. У нас страна на ручном управлении, и поправки к конституции это положение консервируют. Консервируют власть одного человека. Стабильность - это всегда системный переход власти, системная смена власти. «Король умер, да здравствует король!» Президент отработал свой срок, выборы, работает новый президент. А здесь никакой перспективы, даже мысли о перспективе я не вижу. Речь идет о сохранении власти нынешней властной группировкой», - подчеркнул Сванидзе.
В своем обращении Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к конституции, которые позволяют ему оставаться у власти до 2036 года. Голосование по поправкам к конституции России проходило с 25 июня по 1 июля.
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