Сванидзе: В России не стабильность, а консервация власти одного человека

После развала СССР прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия сейчас находится только в стадии формирования, что касается всех аспектов жизни россиян. Поэтому России нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны. Такое мнение в ходе обращения к согражданам 2 июля высказал президент России Владимир Путин.

Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что никакого развития и никакой стабильности в стране нет.

«Это абсолютный откат в прошлое, потому что никакой программы на будущее здесь нет. Это программа консервации нынешней власти. Она не является синонимом стабильности, потому что нынешняя власть – это власть одного человека, который, как любое существо, конечен. Поэтому какая перспектива? Человек стареет. Через какое-то время он совсем постареет, как всем нам свойственно. И что дальше? Перехода власти никакого нет, он не систематизирован.