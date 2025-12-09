СМИ: Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа по мирному плану

Зеленский ранее сообщил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер призывали его оперативно выразить позицию по предложениям США. По словам украинского президента, на Киев оказывается давление с требованием ускорить ответ.

Сам Трамп накануне заявил, что разочарован отсутствием реакции со стороны Зеленского, подчеркнув, что тот до сих пор не ознакомился с документом. Американский лидер рассчитывает, что стороны смогут согласовать параметры будущего соглашения в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».

