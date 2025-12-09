СМИ: Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа по мирному плану
Президент США Дональд Трамп предоставил президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» для реакции на предложенный Вашингтоном мирный план, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания отмечают, что американская сторона настаивает на быстром принятии решения, рассчитывая завершить переговоры к католическому Рождеству.
Зеленский ранее сообщил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер призывали его оперативно выразить позицию по предложениям США. По словам украинского президента, на Киев оказывается давление с требованием ускорить ответ.
Сам Трамп накануне заявил, что разочарован отсутствием реакции со стороны Зеленского, подчеркнув, что тот до сих пор не ознакомился с документом. Американский лидер рассчитывает, что стороны смогут согласовать параметры будущего соглашения в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил о готовности к выборам в ближайшие месяцы
- СМИ: Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа по мирному плану
- Врач рассказал, почему алкоголь и курение усиливают риск обморожений
- Юрист разъяснила, когда ИИ-контент требует выплаты авторских гонораров
- Игорь Крутой объяснил отсутствие Ларисы Долиной в финале премии «Виктория»
- Депутат Толмачев объяснил, как помочь детям пережить «развенчание» Деда Мороза
- Милонов потребовал наказать маркетплейсы за продажу конфет с алкоголем детям
- Тренер объяснил, почему для катка не стоит надевать слишком теплые носки
- Директор Аллегровой опроверг сведения о ее новогодних корпоративах
- FT назвала подлодку «Хабаровск» главным вызовом для ВМС Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru