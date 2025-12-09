СМИ: Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа по мирному плану

Президент США Дональд Трамп предоставил президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» для реакции на предложенный Вашингтоном мирный план, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что американская сторона настаивает на быстром принятии решения, рассчитывая завершить переговоры к католическому Рождеству.

Фицо связал поддержку решений по Украине с продвижением мирного плана

Зеленский ранее сообщил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер призывали его оперативно выразить позицию по предложениям США. По словам украинского президента, на Киев оказывается давление с требованием ускорить ответ.

Сам Трамп накануне заявил, что разочарован отсутствием реакции со стороны Зеленского, подчеркнув, что тот до сих пор не ознакомился с документом. Американский лидер рассчитывает, что стороны смогут согласовать параметры будущего соглашения в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры