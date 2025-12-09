Врач рассказал, почему алкоголь и курение усиливают риск обморожений

Ведущий хирург МСЧ-4 Владимир Сосковец рассказал «ФедералПресс», что алкоголь и курение не помогают согреться на морозе и лишь повышают риск обморожений. По его словам, ощущение тепла после спиртного связано с кратковременным расширением сосудов, после которого организм резко теряет тепло, а никотин дополнительно сужает периферические сосуды почти на 40%, прежде всего в стопах.

На фоне резкого похолодания в Сибири специалисты напоминают о ключевых правилах зимней безопасности. Главный принцип экипировки — многослойность. Термобелье, утепляющий слой и ветрозащитная верхняя одежда. Обувь должна быть на толстой подошве и не тесной, а для рук предпочтительнее варежки, в которых пальцы согревают друг друга. Также важно дышать носом — это помогает подогревать вдыхаемый воздух.

Эксперты советуют людям, вынужденным долго находиться на морозе, сохранять подвижность и по возможности заходить в теплые помещения. Дополнительные народные приемы, вроде бумаги в обуви или сухой горчицы в носках, могут слегка повысить комфорт, но не заменяют правильной одежды и осторожного поведения.

При первых признаках обморожения пострадавшего необходимо как можно быстрее перенести в тепло, дать горячий напиток и согреть пораженные участки постепенно. Спасатели подчеркивают недопустимость того, чтобы растирать кожу снегом или жесткими тканями, резко согревать конечности или допускать их повторного замерзания. Правильная подготовка и осмотрительность, отмечают специалисты, остаются лучшей защитой от зимних рисков, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПогодаЗима

