Врач рассказал, почему алкоголь и курение усиливают риск обморожений

Ведущий хирург МСЧ-4 Владимир Сосковец рассказал «ФедералПресс», что алкоголь и курение не помогают согреться на морозе и лишь повышают риск обморожений. По его словам, ощущение тепла после спиртного связано с кратковременным расширением сосудов, после которого организм резко теряет тепло, а никотин дополнительно сужает периферические сосуды почти на 40%, прежде всего в стопах.

На фоне резкого похолодания в Сибири специалисты напоминают о ключевых правилах зимней безопасности. Главный принцип экипировки — многослойность. Термобелье, утепляющий слой и ветрозащитная верхняя одежда. Обувь должна быть на толстой подошве и не тесной, а для рук предпочтительнее варежки, в которых пальцы согревают друг друга. Также важно дышать носом — это помогает подогревать вдыхаемый воздух.