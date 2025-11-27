Путин объяснил, когда Россия прекратит боевые действия на Украине
27 ноября 202517:01
Россия прекратим боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в противном случае Россия будет добиваться этого вооружённым путём.
«Темп движения российских войск в зоне боевых действий увеличивается», - добавил российский лидер, отметив, что в октябре потери ВСУ на фронте составили порядка 47,5 тысячи человек.
Ранее Путин заявил, что Киев должен понимать, что события в Купянске будут повторяться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
