Путин объяснил, когда Россия прекратит боевые действия на Украине

По его словам, в противном случае Россия будет добиваться этого вооружённым путём.

«Темп движения российских войск в зоне боевых действий увеличивается», - добавил российский лидер, отметив, что в октябре потери ВСУ на фронте составили порядка 47,5 тысячи человек.

Ранее Путин заявил, что Киев должен понимать, что события в Купянске будут повторяться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

