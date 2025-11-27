Путин объяснил, когда Россия прекратит боевые действия на Украине

Россия прекратим боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО

По его словам, в противном случае Россия будет добиваться этого вооружённым путём.

«Темп движения российских войск в зоне боевых действий увеличивается», - добавил российский лидер, отметив, что в октябре потери ВСУ на фронте составили порядка 47,5 тысячи человек.

Ранее Путин заявил, что Киев должен понимать, что события в Купянске будут повторяться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
