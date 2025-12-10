Росфинмониторинг получит доступ к данным о бансковских переводах
Правительственный проект закона о расширении полномочий Росфинмониторинга принят Госдумой в окончательном чтении, сообщает Forbes.
Документ наделяет службу правом запрашивать и получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию об операциях, совершенных через ключевые национальные платежные инструменты: Систему быстрых платежей, карты «Мир» и с использованием единого QR-кода. Передача информации осуществляется на безвозмездной основе. НСПК не имеет права сообщать клиентам о факте передачи их данных.
Главная цель инициативы — борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма за счет получения полных данных о переводах. Власти ожидают, что это также сократит административную нагрузку на кредитные организации. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Закон был одобрен в первом чтении в сентябре, а ко второму чтению в него были приняты поправки, уточняющие порядок получения данных.
Ранее ЦБ признал проблему необоснованной блокировки счетов россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Урале составили новый протокол о поиске медбратом экстремистских данных
- Зеленский согласился на «энергетическое перемирие» с Россией
- Росфинмониторинг получит доступ к данным о бансковских переводах
- Зеленский заявил, что у Украины нет ресурсов для возвращения Крыма
- Зеленский пообещал передать США обновленные предложения по мирному плану в среду
- Зеленский заявил о готовности к выборам в ближайшие месяцы
- СМИ: Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа по мирному плану
- Врач рассказал, почему алкоголь и курение усиливают риск обморожений
- Юрист разъяснила, когда ИИ-контент требует выплаты авторских гонораров
- Игорь Крутой объяснил отсутствие Ларисы Долиной в финале премии «Виктория»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru