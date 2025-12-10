Росфинмониторинг получит доступ к данным о бансковских переводах

Правительственный проект закона о расширении полномочий Росфинмониторинга принят Госдумой в окончательном чтении, сообщает Forbes.

Документ наделяет службу правом запрашивать и получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию об операциях, совершенных через ключевые национальные платежные инструменты: Систему быстрых платежей, карты «Мир» и с использованием единого QR-кода. Передача информации осуществляется на безвозмездной основе. НСПК не имеет права сообщать клиентам о факте передачи их данных.

Главная цель инициативы — борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма за счет получения полных данных о переводах. Власти ожидают, что это также сократит административную нагрузку на кредитные организации. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Закон был одобрен в первом чтении в сентябре, а ко второму чтению в него были приняты поправки, уточняющие порядок получения данных.

Ранее ЦБ признал проблему необоснованной блокировки счетов россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

