Зеленский заявил о готовности к выборам в ближайшие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна сможет провести выборы уже в ближайшие месяцы, если западные партнеры помогут обеспечить необходимый уровень безопасности. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, сообщает «РБК Украина». По словам Зеленского, при содействии США и европейских государств Украина будет готова к голосованию в течение 60-90 дней.

Он отметил, что ключевым препятствием остается безопасность — организация выборов под обстрелами и ракетными атаками требует специальных решений. Отдельно президент упомянул проблему участия в голосовании военнослужащих и необходимость законодательных изменений, которые обеспечили бы легитимность процесса.

Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы

Зеленский подчеркнул, что готов приступить к избирательной кампании при наличии гарантий безопасности, подчеркнув, что без международной помощи провести выборы в условиях конфликта невозможно.

Инициатива проведения выборов ранее звучала неоднократно со стороны президента США Дональда Трампа. В очередной раз он призвал Киев к этому 9 декабря в интервью Politico, передает «Радиоточка НСН».

