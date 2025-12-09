Зеленский заявил о готовности к выборам в ближайшие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна сможет провести выборы уже в ближайшие месяцы, если западные партнеры помогут обеспечить необходимый уровень безопасности. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, сообщает «РБК Украина». По словам Зеленского, при содействии США и европейских государств Украина будет готова к голосованию в течение 60-90 дней.

Он отметил, что ключевым препятствием остается безопасность — организация выборов под обстрелами и ракетными атаками требует специальных решений. Отдельно президент упомянул проблему участия в голосовании военнослужащих и необходимость законодательных изменений, которые обеспечили бы легитимность процесса.