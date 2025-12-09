Зеленский заявил, что у Украины нет ресурсов для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет военных возможностей для возвращения Крыма. Украинский лидер подчеркнул, что попытка силой изменить ситуацию привела бы к огромным потерям, на что он не готов идти.
Зеленский также указал, что перспективы вступления Украины в НАТО остаются неопределенными из-за позиции ряда стран альянса. По его словам, ни США, ни некоторые другие государства пока не поддерживают принятие Украины. При этом он отметил, что Россия также не согласится на такой шаг.
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году, однако генеральный секретарь блока Марк Рютте недавно подтвердил отсутствие консенсуса среди членов союза — в частности, против членства Киева выступает Венгрия.
В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что фиксация статуса Крыма является одним из ключевых условий для начала мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Урале составили новый протокол о поиске медбратом экстремистских данных
- Зеленский согласился на «энергетическое перемирие» с Россией
- Росфинмониторинг получит доступ к данным о бансковских переводах
- Зеленский заявил, что у Украины нет ресурсов для возвращения Крыма
- Зеленский пообещал передать США обновленные предложения по мирному плану в среду
- Зеленский заявил о готовности к выборам в ближайшие месяцы
- СМИ: Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа по мирному плану
- Врач рассказал, почему алкоголь и курение усиливают риск обморожений
- Юрист разъяснила, когда ИИ-контент требует выплаты авторских гонораров
- Игорь Крутой объяснил отсутствие Ларисы Долиной в финале премии «Виктория»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru