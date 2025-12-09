Зеленский заявил, что у Украины нет ресурсов для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет военных возможностей для возвращения Крыма. Украинский лидер подчеркнул, что попытка силой изменить ситуацию привела бы к огромным потерям, на что он не готов идти.

Зеленский также указал, что перспективы вступления Украины в НАТО остаются неопределенными из-за позиции ряда стран альянса. По его словам, ни США, ни некоторые другие государства пока не поддерживают принятие Украины. При этом он отметил, что Россия также не согласится на такой шаг.