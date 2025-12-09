Зеленский пообещал передать США обновленные предложения по мирному плану в среду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев завершает работу над своими поправками к американскому мирному плану и намерен передать их Вашингтону уже в среду. По его словам, над документом сейчас работают советники, и обновленный вариант будет готов в ближайшие сутки, передает украинский телеканал «Общественное».

Заявление прозвучало на фоне недавней критики президента США Дональда Трампа, который выразил разочарование тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с предложенным планом урегулирования. Администрация США ранее подтвердила разработку такого документа.