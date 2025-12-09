Зеленский пообещал передать США обновленные предложения по мирному плану в среду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев завершает работу над своими поправками к американскому мирному плану и намерен передать их Вашингтону уже в среду. По его словам, над документом сейчас работают советники, и обновленный вариант будет готов в ближайшие сутки, передает украинский телеканал «Общественное».

Заявление прозвучало на фоне недавней критики президента США Дональда Трампа, который выразил разочарование тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с предложенным планом урегулирования. Администрация США ранее подтвердила разработку такого документа.

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Американская сторона предложила обсуждать 27 пунктов плана по четырем тематическим пакетам. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными и сообщил, что диалог будет продолжен, отметив влияние успехов российской армии на тон обсуждений.

В Кремле подчеркивали, что Россия остается открытой к переговорам, тогда как, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Киев должен принять решение о начале диалога, поскольку пространство для маневра у него сокращается на фоне наступления российских войск, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
