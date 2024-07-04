Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность переговоров по Украине без Москвы
Российский лидер и председатель Китая Си Цзиньпин во время переговоров в Астане отметили, что отсутствие в любых форматах урегулирования конфликта вокруг Украины без Москвы бесперспективно, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, нельзя сказать, чтобы этой теме во время беседы было уделено центральное внимание. Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональным проблемам.
Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru