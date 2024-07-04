Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность переговоров по Украине без Москвы

Российский лидер и председатель Китая Си Цзиньпин во время переговоров в Астане отметили, что отсутствие в любых форматах урегулирования конфликта вокруг Украины без Москвы бесперспективно, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, нельзя сказать, чтобы этой теме во время беседы было уделено центральное внимание. Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональным проблемам.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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