Путин рассказал, какие объекты могут стать мишенью для российских ракет
Президент России Владимир Путин заявил, что страна вправе применять оружие против объектов тех государств, которые позволяют использовать свои вооружения против российских целей. Это заявление было сделано в специальном обращении главы государства.
Путин подчеркнул, что в рамках испытаний новейших ракетных комплексов Россия будет выбирать объекты для поражения, исходя из угроз безопасности страны.
Он также добавил, что страна готова к решительным и зеркальным ответным действиям в случае эскалации агрессивных действий против нее.
Заявление главы государства было сделано в контексте недавних ударов по российским объектам ракетами ATACMS и Storm Shadow, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru