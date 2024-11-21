Путин рассказал, какие объекты могут стать мишенью для российских ракет

Президент России Владимир Путин заявил, что страна вправе применять оружие против объектов тех государств, которые позволяют использовать свои вооружения против российских целей. Это заявление было сделано в специальном обращении главы государства.

Путин подчеркнул, что в рамках испытаний новейших ракетных комплексов Россия будет выбирать объекты для поражения, исходя из угроз безопасности страны.