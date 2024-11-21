Синоптик Ильин: Москву ждет снегопад и похолодание в конце недели

В конце недели в Москве ожидается южный циклон, который принесет обильный снегопад и похолодание. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик из прогностического центра «Метео» Александр Ильн.

По его словам, в субботу в столице выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков, а высота снежного покрова увеличится на 7-10 сантиметров.