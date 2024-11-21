Синоптик Ильин: Москву ждет снегопад и похолодание в конце недели

В конце недели в Москве ожидается южный циклон, который принесет обильный снегопад и похолодание. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик из прогностического центра «Метео» Александр Ильн.

По его словам, в субботу в столице выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков, а высота снежного покрова увеличится на 7-10 сантиметров.

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Помимо этого, в ночь на пятницу температура в Москве опустится до нуля, и с утра 22 ноября возможна гололедица. Специалист предупредил о необходимости быть осторожными на дорогах, так как сильный дождь, который начался вечером 21 ноября, к ночи перейдет в мокрый снег.

Также синоптик отметил, что в эти дни в Москве ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а атмосферное давление будет сильно колебаться — от 12 до 17 единиц в короткие промежутки времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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