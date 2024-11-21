В Нижнем Новгороде арестовали экс-главу регионального МВД за превышение полномочий
Управляющий нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в УФСБ по региону.
По данным ведомства, он использовал свое положение для получения личной выгоды через свою коммерческую организацию, в числе учредителей которой был его родственник.
С 2023 по 2024 год обвиняемый велел мастеру участка передавать личные данные инвалидов, обратившихся за медицинскими изделиями, представителям этой организации. Также мастер убеждал клиентов заказывать протезы у указанного подрядчика, что позволяло руководителю предприятия получать 5% от прибыли. В результате, с инвалидов было незаконно получено более 4 млн рублей.
Противоправные действия были раскрыты следователями СК в сотрудничестве с оперативниками УФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Обвиняемые признали свою вину. Управляющему назначена мера пресечения в виде ареста, а мастеру участка — домашний арест, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru